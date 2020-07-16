Новосибирск, 16 июля, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Строительные работы на площадке перинатального центра в Новосибирске будут завершены уже к осени 2020 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход работ по реконструкции и оснащению областного перинатального центра.

Nso.ru Строительные работы на площадке перинатального центра в Новосибирске будут завершены уже к осени 2020 года.

Глава региона высоко оценил как качество работ, так и скорость их выполнения, которую демонстрируют строители.

«Проект нам всем знаком, но сметы и листы проектной документации не демонстрируют всего масштаба и сложности работ, с которыми пришлось столкнуться нашим строителям. Одно перечисление впечатляет — четыре системы медицинских газов, система электроснабжения с резервированием, пятнадцать систем слабых токов — сигнализация, видеонаблюдение и прочее. Сто восемьдесят шесть систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления», — перечислил Андрей Травников.

Nso.ru Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход работ по реконструкции и оснащению областного перинатального центра

Строительство акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра идёт с опережением графика вопреки всем сложностям, вызванным пандемией новой коронавирусной инфекции. Перинатальный центр — стратегически важный объект для новосибирского здравоохранения. На его строительство направлены значительные силы подрядчика: сегодня на площадке работают более 300 человек. При этом строители подходят к организации процесса системно. Это позволяет не только соблюдать санитарные нормы и правила, связанные с распространением коронавируса, но и сокращать сроки выполнения работ.

Генеральный директор АО «БСТ» Александр Воронин доложил Губернатору о том, что в здании уже полностью смонтированы внутренние сети отопления, проведена стяжка полов, возведены перегородки, установлены окна и витражи. На финальной стадии устройство кровли, вентилируемого фасада, обустройство наружных сетей тепло‑ и водоснабжения, канализации, в том числе, ливневой. Идут работы по обустройству внутренних сетей канализации, водопровода (в том числе, пожарного), отопления и электроснабжения, системы кондиционирования и вентиляции, установке дверей и витражей внутри здания. По проекту подрядчик также проведет работы по благоустройству территории — возле здания перинатального центра будет высажена липовая аллея.

Андрей Травников поблагодарил строителей, специалистов министерства здравоохранения, министерства строительства региона за ответственный подход к реализации важного для здравоохранения региона проекта. Он отметил, что благодаря именно такой позиции всех участников процесса такой масштабный объект удастся завершить в сжатые сроки.

«Благодаря ударному труду строителей: «Бердского строительного треста», коллективу Александра Алексеевича, мы видим финиш многолетней эпопеи со строительством перинатального центра в Новосибирске. Ещё полтора года назад было страшно и больно смотреть на пустые окна недостроенного здания. Возобновлению строительства предшествовала большая работа. Спасибо нашим руководителям — Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву — без их поддержки приступить к завершению строительства перинатального центра в прошлом году не получилось бы. Напомню, что по графику реализации проекта — ввод в 2021 году, сегодня есть все основания, для того, чтобы завершить работы в срок, а возможно даже с опережением», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов уточнил, что новосибирский перинатальный центр будет особенным не только по высоким темпам строительства, начиная с прошлого года:

«Есть чёткий стандарт, порядок оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации, здесь, безусловно, все порядки выдержаны. Что будет уникального на площадке нашего новосибирского перинатального центра — это развитие фетальной хирургии. Это возможность оказать, в том числе малоинвазивную, хирургическую помощь еще не родившемуся ребёнку».

Напомним, что строительство перинатального центра началось в 2013 году, но уже в 2014 году объект был «заморожен» из-за трудностей с финансированием. При активном участии главы региона, Правительства Новосибирской области работы на объекте удалось сдвинуть с «мёртвой точки». В мае 2019 года был заключён государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта с АО «Бердский строительный трест». А уже 5 июня 2019 года БСТ приступил к реконструкции центра. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2021 год.

Завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению, — одно из приоритетных направлений работы Губернатора и Правительства Новосибирской области.

Справка: Областной перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Объект относится к III уровню системы оказания медицинской помощи населения. Согласно классификации, такие учреждения имеют в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. В областном перинатальном центре будут оказывать помощь в течение беременности и родов пациентам высокого перинатального и акушерского риска, в т. ч. женщинам, имеющим заболевания других органов и систем, болезни репродуктивной системы, бесплодия, а также с преждевременными родами с 22 до 34 недель беременности; осуществлять все виды ВМП в области акушерства и неонтологии, амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощи женщинам и новорожденным.

Строящийся в Новосибирске областной перинатальный центр состоит из четырех блоков разной этажности (6−7 этажей), соединенных переходом в существующее здание областной больницы. Новый центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Мощность стационарного отделения нового центра — 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас областная больница принимает только 2,5 тыс. родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.

На первом этаже перинатального центра предусмотрено размещение вестибюля, приёмное отделение гинекологии, помещения четырёх родовых боксов с отдельными входами, консультативные кабинеты. На втором — отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 16 коек.

На третьем этаже разместятся стерилизационное отделение, рентген отделение, административно-хозяйственный блок, молочный блок, отделение новорожденных акушерского физиологического отделения на 16 коек, надземный переход на третий этаж существующего платного корпуса №1. На четвёртом этаже — родовое отделение на шесть индивидуальных родовых палат, операционный блок на четыре операционные для родового отделения, общие помещения родового отделения, отделение ОРИТ женщин на восемь коек.

На пятом этаже запланированы две секции на 30 коек, общие помещения акушерского физиологического отделения на 60 коек. На шестом этаже — отделение гинекологии на 45 коек, операционный блок отделения гинекологии на две операционные. И на седьмом этаже — отделение патологии беременности на 60 коек.