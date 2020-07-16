Кош-Агачский район, Алтай, 16 июля, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В закрытый на карантин Кош-Агачский район пришла новая беда. Из-за проливных дождей местные реки вышли из берегов и затопили несколько чабанских стоянок вместе со скотом. Об этом написал на своей странице в инстаграм глава района Серикжан Кыдырбаев.

04.mchs.gov.ru Потоп в Кош-Агачском районе Горного Алтая

Уровень воды в реке, по его словам, поднялся более чем на два метра. Под угрозой оказались жители села Жана-Аул, а также около 3,5 тыс. голов мелкого рогатого скота. Кроме того, поднявшаяся вода начала угрожать шести мостам.

«К сожалению, один из мостов через реку Каланегир в сторону села Джазатор спасти не удалось. Там вода поднялась до 3 метров. И сейчас там задействовано 5 единиц техники, брошены все силы на его восстановление. Движение в данном направлении временно невозможно», — отметил он.

При этом мост федерального назначения удалось спасти. Для его укрепления задействовали 6 единиц тяжелой техники, использовали 30 самосвалов песка.

Как сообщало ИА REGNUM, вышли из берегов также реки в соседней Туве. Там вода подтопила дома в нескольких сёлах, размыла мосты и дороги. Между бродами реки Барлык застряло неизвестное количество машин, следовавших из Кызыла в село Мугур-Аксы. Для эвакуации пассажиров туда выехала оперативная группа.

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