Санкт-Петербург, 16 июля, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который 11 июля ограбил банк на проспекте Ветеранов. От похищенных 3,5 млн рублей осталось 1,7 млн — деньги он раздал кредиторам. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО В Петербурге задержан грабитель банка

Напомним, ограбление банка произошло днем 11 июля в Кировском районе Санкт-Петербурга. Мужчина в медицинской маске зашел в помещение, выстрелил вверх из пистолета, после чего, угрожая сотруднику банка, похитил 3,5 млн рублей. В ходе инцидента никто не пострадал. По данному факту СУ УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска совместно с коллегами из Кировского района города задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний Кирилл, который проживал неподалеку от банка.

Во время обысков его квартиры на проспекте Героев полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 млн 745 тысяч рублей.

«По оперативной информации, часть похищенных денег мужчина успел потратить, — отметили в ведомстве. — Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу».