Калуга, 16 июля, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В квартире 46-летнего ранее судимого жителя Калуги полиция нашла 12 кустов, схожих по внешнему виду с коноплей, а также высушенное растительное вещество массой более 400 грамм, которое отправили на исследование. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Плантация конопли в квартире

Согласно заключению эксперта, найденное в квартире вещество представляет собой части высушенного наркосодержащего растения. Мужчина пояснил полицейским, что выращивал его для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На период расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.