Кострома, 16 июля, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Костромской области количество вновь заражённых коронавирусом превысило число выздоровевших. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперштаб.

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За 24 часа в Костромской области SARS-CoV-2 заразились ещё 16 человек, 12 жителей региона выздоровели.

Всего с начала пандемии, по официальной информации, в регионе выявлено 1902 случая коронавирусной инфекции, вылечены 65% заражённых — 1268 человек. В больницах находятся 67 пациентов, более 500 инфицированных отправлены на домашнее лечение.