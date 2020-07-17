Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 июля 2020 года проведёт совещание по предстоящему бюджетному процессу. Ранее планировалось, что глава государства посетит Крым, однако поездка была перенесена. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:10 16.07.2020 Церемония закладки боевых кораблей для Военно-морского флота должна была состояться 16 июля на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На предприятии планировали организовать видеоконференцию с другими судостроительными комплексами, в частности «Севмаш» и «Северная верфь». Читайте также: Владимир Путин приедет в Крым

10:20 16.07.2020 Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи. Планировалось, что церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина. Читайте также: В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль»

11:03 16.07.2020 Будет заложено два универсальных десантных кораблях проекта 23 900, головной корабль серии получит название «Севастополь».

11:55 16.07.2020 Судостроительный завод «Залив» (сс) antikrot

12:38 16.07.2020 Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота, которая должна была состояться 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина в Керчи на судостроительном заводе «Залив», перенесена на другую дату. Читайте также: В Керчи перенесли церемонию закладки кораблей с участием Путина

12:40 16.07.2020 Поездка президента России Владимира Путина в Крым состоится 20 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как пояснил Дмитрий Песков, в рабочих планах главы государства произошли изменения — поездка в Керчь перенесена на понедельник, 20 июля. 16 июля президент проведёт совещание по вопросам бюджета. Читайте также: Поездка Владимира Путина в Крым перенесена на 20 июля

13:38 16.07.2020 Владимир Путин. kremlin.ru

14:26 16.07.2020 Путин: в апреле, в период объявленных нерабочими дней, ВВП России сократился на 12%.

14:26 16.07.2020 Владимир Путин: эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения заморозили глобальную экономику.

14:27 16.07.2020 Президент РФ: «Глубина кризиса оказалась очень серьёзной»

14:27 16.07.2020 Путин: Благодаря проводимой ранее работе, «у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений».

14:28 16.07.2020 Масштабы поддержки граждан во время эпидемии стали для нас беспрецедентными, подчеркнул Владимир Путин.

14:28 16.07.2020 Владимир Путин: «Экономическая активность в России постепенно восстанавливается».

14:29 16.07.2020 По словам главы государства, на рынке труда всё ещё сохраняются сложности. Однако безработица в России подросла гораздо меньше, чем в некоторых других странах.

14:30 16.07.2020 Путин: главная задача нашей экономической политики — восстановить уровень занятости.

14:31 16.07.2020 Владимир Путин: Все наши предыдущие планы должны не просто иметься в виду, а исполняться.

14:32 16.07.2020 Ответственная бюджетная и денежно-кредитная политика прошлых лет обеспечила высокую устойчивость российской экономики в кризис 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Подробности в материале: Накопленные резервы помогли России выдержать удар кризиса — Путин

14:33 16.07.2020 Президент РФ: «И мы должны иметь в виду, что, в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трёхлетний бюджетный период».

14:34 16.07.2020 Путин: «Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику».

14:35 16.07.2020 Глава государства подчеркнул, что «для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета».

14:36 16.07.2020 Антикризисные меры в России возымели должный эффект. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Читайте также: Судя по всему, в нужные точки всё же попали — Путин об антикризисных мерах

14:38 16.07.2020 Владимир Путин: «Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, ещё раз это подчеркну, пока остаётся высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трёх миллионов человек».

14:40 16.07.2020 Антикризисные меры поддержки бизнеса и населения оказались достаточными, чтобы сгладить остроту кризиса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Подробности в материале: Меры поддержки для борьбы с кризисом оказались достаточными — Путин

14:44 16.07.2020 Несмотря на сравнительно небольшие объёмы антикризисной помощи, Россия смогла эффективно эту помощь использовать и теперь перешла к восстановлению экономической активности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Об этом: Экономика России уверенно перешла к восстановительному росту — Путин

14:50 16.07.2020 Несмотря на быстрое восстановление деловой активности, численность безработных сокращается недостаточными темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Читайте также: Путин не удовлетворён темпами восстановления занятости в России

14:51 16.07.2020 Совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в режиме видеоконференции). Цитата из видео. kremlin.ru

14:54 16.07.2020 Масштаб государственной поддержки российских граждан и предприятий во время пандемии коронавируса был беспрецедентным и позволил сгладить остроту кризиса. Об этом заявил 16 июля президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету. «Объёмы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны беспрецедентными. Да, я знаю цифры и в других странах, прекрасно отдаю себе в этом отчёт», — заявил Путин. Читайте также: Путин назвал беспрецедентной поддержку граждан и бизнеса в пандемию

14:55 16.07.2020 Главная цель российских властей в настоящее время заключается в восстановлении занятости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Об этом: Путин назвал главную задачу экономической политики в России

15:05 16.07.2020 Решения по федеральному бюджету России должны соответствовать тем принципам, которые зафиксированы в обновлённой Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Подробности в материале: Бюджет России должен соответствовать духу и букве новой Конституции — Путин

15:08 16.07.2020 В России сохранится экономическая политика, направленная на инфляционное таргетирование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы. Подробности в материале: Путин объявил о сохранении прежнего курса в макроэкономической политике

16:00 16.07.2020 Фото пресс-службы Кремля.

18:13 16.07.2020 Показатели рынка труда в течение 2021 года могут «восстановиться» только в том случае, если власть будет измерять формальный, а не фактический уровень занятости, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания президента России. Подробности в материале: Оптимизма у власти поубавилось: эксперт о будущем рынка труда

20:48 16.07.2020 «Раз президент начал высказываться о необходимости восстановить занятость, значит, этой темой власть действительно озабочена. Возможно, потому, что они знают, что реальные, а не формальные, показатели снижения уровня занятости катастрофичны. Можно обратить внимание и на то, что оптимизма в заявлениях представителей власти поубавилось. Некоторое время назад говорили, что уровень занятости можно восстановить к началу 2021 года, теперь речь идет уже о 2021 годе в целом», — считаетЕлена Кудрявцева.

22:28 16.07.2020 Фото пресс-службы Кремля