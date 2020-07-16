Тула, 16 июля, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Тульская область вышла в лидеры рейтинга регионов по динамике промышленного производства, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Итоги работы промышленного комплекса субъектов РФ за пять месяцев 2020 года на основе данных Росстата подвели эксперты агентства РИА Рейтинг. За пять месяцев 2020 года индекс промышленного производства в Тульской области составил 124,1% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года — это второе место среди регионов России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области КБП им. академика А.Г. Шипунова

Как прокомментировал заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, рост промышленного производства региона обеспечивается обрабатывающими отраслями, их доля в структуре отгруженной продукции составляет более 68%. В том числе более 50% приходится на три базовые отрасли: химия, металлургия и машиностроение, включая оборонно-промышленный комплекс.

При этом предприятия химической и металлургической промышленности в период нерабочих дней, введённых из-за угрозы коронавируса, производство не останавливали, и продолжают показывать положительную динамику. Что касается предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, то и здесь после незначительного простоя смогли оперативно организовать работу в условиях вынужденных ограничений, и выполнить планы по отгрузке, в том числе в рамках гособоронзаказа и по экспортным контрактам.