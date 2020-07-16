Барнаул, 16 июля, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Аграрный сектор Алтайского края постигла небывалая засуха. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова краевого министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, на данный момент 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пшеничный колос

«До 23 июля мы принимаем от районов документы, после чего передадим пакеты в федеральный центр для определения ущерба», — пояснил чиновник.

Чеботаев также отметил, что ситуация 2020 года не похожа на засушливые 1997, 2008, 2012 годы: фиксируются сразу все опасные явления: атмосферная и почвенная засуха, суховей. Краевые власти заявили, что намерены обратиться с просьбой к правительству РФ о выделении дополнительных финансов на поддержку фермеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после необычайно тёплой зимы в Алтайском крае началась такая же аномальная весна: уже в марте метровые сугробы растаяли. Алтайские аграрии поначалу весьма обрадовались погодным условиям, но дефицит осадков подтвердил самые худшие предположения.

Аналогичная во многом ситуация происходила летом 2018 года. У руководства региона была реальная возможность облегчить фермерскую участь, вовремя определившись с необходимостью введения режима ЧС. Но с этим вопросом власти затянули: когда в регионе наблюдалось переувлажнение почвы, режима ЧС не было, его ввели незадолго до того, как земля подсохла и началась засуха. Соответственно, пострадавшие от засухи не могут заявиться на возмещение потерь, поскольку сам её факт зафиксирован не был.

В 2020 году карантин в связи с засухой был введён в Алтайском крае только 10 июля 2020 года.