Тюмень, 16 июля, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Первое полугодие 2020 года для российского рынка недвижимости было крайне неоднозначным. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Санкт-Петербурге и Москве, где был затяжной выход из карантина по коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

"Ажиотажный спрос на недвижимость в марте после обвала цен на нефть сменился затишьем в продажах в апреле. Причём в первые две недели спрос упал в некоторых сегментах на 70%. Естественно, что такие просадки в спросе скорректировали общие данные по продажам за первое полугодие 2020 года», — пояснил итоги полугодия директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Он подтвердил прозвучавшую в СМИ информацию о снижении объёма продаж недвижимости эконом-класса в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга.

«Рынок недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга пока на самом деле отстаёт от динамики спроса в регионах, но это временное явление, и интерес к недвижимости в этих локациях растёт, в том числе и со стороны покупателей из других регионов России. Мало того, не исключена очередная волна повышенного спроса на жилую недвижимость в третьем квартале и прирост интереса ещё на 10% из-за ограниченности действия ипотеки с господдержкой. Однако такой повышенный спрос может привести к росту средней стоимости квадратного метра на уровне 8−10% по итогам 2020 года», — отметил Ильдар Хусаинов.

В большинстве регионов России в мае — июне аналитики «Этажей» отмечали повышенный спрос на жилую недвижимость.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на жильё вырос на 32%, причём наибольший прирост отмечался в сегменте новостроек — 52%. Поэтому по большей части дефицит спроса в первом полугодии компенсировался в июне. Очередное снижение ипотечных ставок, в том числе и на вторичное жильё, повысил активность покупателей в этом сегменте», — привёл статистику Ильдар Хусаинов.

Он также отметил, что запуск целого ряда онлайн-сервисов для проведения бесконтактных сделок, в том числе онлайн-ипотеки вкупе с появлением ипотеки с господдержкой на новостройки очень быстро восстановили и разогрели спрос на рынке недвижимости. Часть потенциальных покупателей ускорили своё решение об улучшении жилищных условий, другая часть предпочла выставить на продажу квартиру, находящуюся в залоге у банка, с целью приобрести жильё в новостройке по низкой ипотечной ставке. Ещё одна доля покупателей решила инвестировать свои сбережения в покупку недвижимости на фоне снижения ставок по банковским депозитам или приобрести жильё для получения пассивного дохода.