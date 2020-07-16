Спрос на жильё в регионах России вырос на 32% и опережает столичный
Тюмень, 16 июля, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Первое полугодие 2020 года для российского рынка недвижимости было крайне неоднозначным. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Санкт-Петербурге и Москве, где был затяжной выход из карантина по коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».
Он подтвердил прозвучавшую в СМИ информацию о снижении объёма продаж недвижимости эконом-класса в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга.
В большинстве регионов России в мае — июне аналитики «Этажей» отмечали повышенный спрос на жилую недвижимость.
Он также отметил, что запуск целого ряда онлайн-сервисов для проведения бесконтактных сделок, в том числе онлайн-ипотеки вкупе с появлением ипотеки с господдержкой на новостройки очень быстро восстановили и разогрели спрос на рынке недвижимости. Часть потенциальных покупателей ускорили своё решение об улучшении жилищных условий, другая часть предпочла выставить на продажу квартиру, находящуюся в залоге у банка, с целью приобрести жильё в новостройке по низкой ипотечной ставке. Ещё одна доля покупателей решила инвестировать свои сбережения в покупку недвижимости на фоне снижения ставок по банковским депозитам или приобрести жильё для получения пассивного дохода.