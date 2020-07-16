Барнаул, 16 июля, 2020, 08:19 — ИА Регнум. Поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. По его мнению, предлагаемое новшество не будет иметь никакого отношения к тому смыслу, который ранее вкладывался в понятие «выборы»:

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

"Как я могу одобрить подобные предложения? Ведь я пережил эволюцию избирательной системы от СССР до сегодняшнего дня. Во времена СССР я возглавлял участковую комиссию, и меня тогда поразило, что хотя избиратель имел в бюллетене одну фамилию, но единицы все-таки заходили в кабинки. Я-то думал, в кабинки заходили противники власти, но когда мы вскрывали урны, то, как ни странно, мы находили 20−30 бюллетеней, на которых были надписи типа: «Спасибо партии родной!»

В новой России появились уже альтернативные выборы. И вот здесь оказалось, что главное звено в этой системе — НАБЛЮДЕНИЕ, а главный смысл выборов в слове «волеизъявление». Но постепенно чиновники власти научились обходить эти понятия с помощью искусных политтехнологий. Многодневное голосование — это как раз из этой обоймы деградации политической системы в России. Формально есть слово «выборы», а реально это просто административное воспроизводство вертикали, которая на поверку оказывается не «вертикалью власти», а «вертикалью коррупции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий проводить голосование по выборам в течение трёх дней, а также вне помещений, Госдума приняла уже во втором, основном чтении. Категорически против данной инициативы выступили ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В растянутом на дни голосовании они увидели большую вероятность нарушений и проблем с легитимностью итогов голосования.