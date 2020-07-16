Барнаул, 16 июля, 2020, 06:37 — ИА Регнум. Вторые сутки подряд в Алтайском крае регистрируется рекордное число смертей носителей коронавируса. По данным регионального оперативного штаба, как и днём ранее, в крае вновь произошло шесть смертей пациентов с SARS-CoV-2 (две из них — от COVID-19).

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего в крае скончались 142 человека (в том числе 59 случаев произошло от COVID-19, 80 случаев — иные причины смерти, три находятся на экспертизе). Общее число положительных тестов составляет уже 6755, причём 215 из них добавились за сутки, 15 июля.

Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 1105 (минус 57 пациентов за сутки) больны внебольничной пневмонией, 2256 — ОРВИ (плюс 91 пациент за сутки). Тяжелобольных — 100, на аппарате ИВЛ — 25. Выздоровели 166 пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, взрывной характер распространения коронавируса в Алтайском крае наблюдается уже две недели, с начала июля. Не исключено, что это связано со вспышками коронавируса в медицинских и социальных учреждениях.