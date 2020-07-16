Иркутск, 16 июля, 2020, 06:09 — ИА Регнум. Погода с грозовыми ливнями продолжает испытывать на прочность жителей Иркутска. Как сообщает сегодня, 16 июля, региональное ГУ МЧС РФ, ночью в результате выпадения обильных осадков произошло аварийное отключение электроэнергии на пяти улицах областного центра и подтопление дождевыми водами трёх частных жилых домов на улицах Верхняя Набережная и Мельничная.

МЧС Наводнение в Иркутске

«Восемь человек, в том числе двое детей, силами администрации города эвакуированы в пункт временного размещения. Откачку воды из жилых домов проводит МУП «Водоканал», к ликвидации последствий ливня на улицах города привлечены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона», — пояснили спасатели.

Устранение последствий разгула стихии вели всю ночь. Утром 16 июля работы продолжаются. Пожарные автомобили в течение ночи и утром 16 июля производили откачку воды на улицах Ширямова, Красноярской, Канской, Карла Либкнехта. Силами пожарных расчётов и добровольцев из числа жителей города от подтопления была спасена подстанция.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода продемонстрировала в Иркутске в ночь на 15 июля: в Правобережном и Октябрьском округах произошло аварийное отключение электроснабжения. Кроме того, выпавшие за ночь 21 мм осадков затопили территорию на пересечении Баррикад и Ушаковской.