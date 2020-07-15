Палермо, Италия, 16 июля, 2020, 01:43 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли из-за последствий сильнейшего дождя в итальянском городе Палермо, 15 июля сообщает агентство АNSA.

Paul Gonzalez Ливень

По данным издания, погибшие находились в автомобиле, который оказался в затопленном туннеле. Отмечается, что жители города, которых стихия застала врасплох в туннелях, выбирались из них вплавь. Двоим детям, в том числе новорожденному, пришлось оказать медпомощь.

Мэр Палермо Леолуки Орландо заявил, что никто не прогнозировал такого дождя и власти не объявили штормовое предупреждение. Он отметил, что за два часа в городе выпала годовая норма осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 76 человек погибло из-за последствий наводнений и оползней, которые были вызваны обильными дождями.