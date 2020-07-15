Нью-Йорк, США, 16 июля, 2020, 01:43 — ИА Регнум. Не менее трех полицейских получили травмы в ходе столкновений между двумя группами протестующих в американском Нью-Йорке, сообщает пресс-служба городского управления полиции.

Lorie Shaull Беспорядки в США

«Полицейские были атакованы протестующими, переходящими по Бруклинскому мосту. Сотрудники получили серьезные травмы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотни человек собрались на демонстрацию против насилия в городе. Уже на мосту протестующие встретились с группой оппонентов, в результате чего произошло столкновения. В ходе акции были задержаны 36 человек.