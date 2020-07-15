Красногорск, 16 июля, 2020, 01:40 — ИА Регнум. В подмосковном Можайске восстановлено пешеходное движение после того, как более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города из-за размытия дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Pesotsky Размытая дождями дорога

Ранее стало известно, что из-за сильного ливня в Можайске размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, в результате местные жители и дачники не могли покинуть свои дома.

«В Можайском городском округе на размытом дождём участке дороги Уваровка — Ивакино — Можайск — Хорошилово —Бабаевовосстановили пешеходное движение. Для обеспечения прохода жителей ближайших домов до магазинов и мест работы на поврежденном участке установлен временный настил длиной 11 метров», — сообщили в правительстве Московской области.

Временная объездная дорога удлинняет путь жителей примерно на 1,5 километра. К утра 16 июля планируется восстановить движение транспорта.