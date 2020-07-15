Вашингтон, 16 июля, 2020, 01:37 — ИА Регнум. Авиакомпания American Airlines предупредила 25 тысяч своих сотрудников о вероятной перспективе их вынужденного отпуска без сохранения заработной платы. Об этом со ссылкой на полученную копию уведомления, разосланного сотрудникам руководством авиаперевозчика, 15 июля сообщает агентство Reuters.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

Из документа следует, что American Airlines предупреждает работников компании о высокой вероятности отправления их в вынужденные неоплачиваемые отпуска и рекомендует готовиться к осенним увольнениям.

Агентство отмечает, что американское трудовое законодательство обязывает работодателя предупреждать сотрудников о возможности увольнения не позднее, чем за 60 дней. Также следует участь, что в США авиакомпаниям на сохранение рабочих мест вплоть до октября, несмотря на последствия пандемии коронавируса, было выделено $25 млрд.

Напомним, что в American Airlines работает более 130 тысяч человек. В первом квартале 2020 года авиаперевозчик из-за пандемии коронавируса понёс убытки в размере $2,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне было объявлено, что авиакомпания American Airlines ожидает в июле увеличения объёма пассажирских авиаперевозок и планирует возобновить полёты 141 самолёта, ранее поставленного на прикол из-за пандемии нового коронавируса.

22 июня котировки American Airlines Group на фондовом рынке США подешевели на 6,8% после заявления авиакомпании о планах по продаже акций.

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