Панама, 16 июля, 2020, 01:25 — ИА Регнум. Подземные толки магнитудой 5,8 зарегистрированы у побережья Панамы, 15 июля сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.

NASA Панама. Снимок из космоса

Эпицентр землетрясения располагался в 120 км в юго-восточном направлении от города Давид, а очаг сейсмособытия находился на глубине 5,7 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на острове Селаяр в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.