Фримонт, США, 16 июля, 2020, 01:16 — ИА Регнум. Работу своего завода в американском городе Фримонт в штате Калифорния планирует временно прекратить компания Tesla, 15 июля сообщает отраслевой портал Electrek.

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По данным издания, это произойдет из-за установки новой конвейерной линии, на котором будут собираться кроссоверы Model Y с электродвигателем. Работа предприятия может быть остановлена к концу этого года. На данном заводе работают около 10 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая, невзирая на запрет местных властей, завод компании Tesla во Фримонте возобновил работу после простоя, связанного с карантинными мерами по коронавирусу.

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