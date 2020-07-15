Вашингтон, 16 июля, 2020, 01:12 — ИА Регнум. NASA продлило контракт с корпорацией Boeing на оказание технической поддержки эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2024 года включительно. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Boeing.

NASA МКС

«Boeing, с 1993 года являющаяся ведущим партнёром NASA по МКС, продолжит оказывать поддержку орбитальной лаборатории до сентября 2024 года на основании контракта объемом $916 млн. Срок действия контракта был продлён сегодня», — говорится в заявлении аэрокосмической корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты американского аэрокосмического агентства NASA и корпорации Boeing завершили изучение всех обстоятельств испытательного полёта космического корабля Starliner без экипажа в декабре 2019 года, в ходе которого тот не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в работе бортового оборудования.

Отмечается, что результаты этой работы помогут в дальнейших разработках и испытаниях корабля Starliner.

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