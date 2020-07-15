Бразилиа, 16 июля, 2020, 00:51 — ИА Регнум. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 39 924 и достигло 1 966 748. Об этом 15 июля сообщается на сайте бразильского минздрава.

Eugenio Hansen, OFS Флаг Бразилии

За сутки в стране от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1 233 пациента. Всего в Бразилии было зарегистрировано 75 366 летальных исходов при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный на SARS-CoV-2, который, как и предыдущий, оказался положительным.