Страсбург, Франция, 16 июля, 2020, 00:49 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом говорится в распространённом судом уведомлении.

Defensie.nl Похороны пассажиров рейса MH17

«По данным правительства Нидерландов, самолет был с применением зенитной ракетой системы «БУК», которая принадлежала и была предоставлена Российской Федерацией», — говорится в документе.

Отмечается, что Нидерланды возлагают вину за катастрофу на правительство России, которое якобы нарушило несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека. Иск зарегистрирован под номером 28 525/20, он датирован 10 июля.

Добавим, в России отвергают подобные обвинения, а иск по поводу катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом ранее называли ударом по российско-нидерландским отношениям.