Москва, 16 июля, 2020, 00:46 — ИА Регнум. В результате весенне-летнего призыва на военную службу, завершившегося 15 июля, в Вооруженные силы России прибыли 135 тысяч новобранцев. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек», — говорится в сообщении военного ведомства.

В условиях распространения коронавирусной инфекции «вызов призывников был перенесен с апреля на май месяц». Военные комиссариаты, которые начали свою работу с 12 мая, были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

Отмечается, что особое внимание в ходе призыва уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот, в которые было направлено более 600 призывников. В научные и научно-производственные роты — более 450, в спортивные роты — более 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, что в республике завершился весенне-летний призыв. Всего в различные регионы России отправились более пяти тысяч призывников из Башкирии, которые будут проходить службу во всех родах войск.