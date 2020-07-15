Вашингтон, 16 июля, 2020, 00:33 — ИА Регнум. Директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) назначен Альфред Каммер, 15 июля сообщается на сайте финансовой организации.

Paasikivi Эмблема МВФ

1 августа он должен сменить прежнего главу подразделения Пола Томсена. Каммер работает в МВФ с 1992 года. При этом в период кризиса 1998 года он находился в РФ в качестве представителя фонда. Кроме того, Каммер руководил работой по развитию международной монетарной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на Украине МВФ назначил нового главу миссии организации в стране. Им стала гражданка Болгарии Иванна Владкова-Холлар.