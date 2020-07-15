Вашингтон, 15 июля, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Разработчики мобильной игры Pokemon Go на основе технологии дополненной реальности добавили в неё функцию, благодаря которой геймеры могут высылать друзьям приглашения к участию в рейд-сражениях (сражениях с большими «боссами») в удалённом формате. Об этом 15 июля сообщил портал Comicbook.

Nintendo Логотип Pokémon Go

Эта возможность теперь появилась у всех игроков, достигших максимального 40 уровня. Находясь в лобби (страница для поиска других игроков), геймеры могут выслать соответствующие приглашения игрокам, имеющим 37 уровень и выше.

Они могут пригласить до пяти друзей. Издание отмечает, что приглашения рассылаются довольно легко, в особенности тем геймерам, которые сейчас находятся онлайн.

Ранее разработчики Pokemon Go объявили, что игроки не смогут использовать свой Raid Pass (внутригровой предмет, позволяющий участвовать в сражении с рейд-боссами) до момента начала битвы. Таким образом, её участники не будут наказываться в том случае, если к «рейду» присоединится недостаточное количество геймеров.