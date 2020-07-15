Москва, 15 июля, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Грузинские власти должны провести разъяснительную работу среди своих граждан, чтобы те перестали пытаться незаконно пересечь границу с Россией, сообщили 15 июля в пресс-службе МИД РФ.

Gpk.gov.by Пограничный патруль

Российское внешнеполитическое ведомство привело несколько фактов недавних нарушений перехода границы со стороны граждан Грузии.

Так, 6 июня 2020 г. трое грузинских граждан были задержаны около села Алакумхара (Абхазия). Они перешли через границу нелегально.

Подобная ситуация произошла также 13 июня на территории Цунтинтского района (Дагестан), где был задержан гражданин Грузии 24 лет — без документов, но вооружённый охотничьим карабином «Вепрь» (при себе имел патроны).

В Дагестане же пограничники задержали ещё одного гражданина Грузии 9 июля.

Ещё через два дня гражданин Грузии 33 лет незаконно проник на территорию Южной Осетии. Он был вооружён полуавтоматическим ружьём. Обнаруженный пограничниками, он стрелял по ним и был легко ранен в ногу ответным огнём.

«Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», — сообщили в МИД РФ.

Москва подчёркивает, что такие инциденты говорят о необходимости скорейшего начала переговоров Грузии с Абхазией и Южной Осетией по делимитации и демаркации границы.

Также российское ведомство осудило комментарии Госдепа и американского посольства в Грузии, назвав их провокационными и сделанными в «традиционной для американцев манере» — «не разобравшись в сути происходящего», выгораживать своих грузинских подопечных и возлагать всю вину на Россию и Южную Осетию.