Вашингтон, 15 июля, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошёл в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Как сообщает издание, это произошло после роста акций Tesla на 320%.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Отмечается, что ещё в марте Илон Маск занимал 31-е место в рейтинге, однако на сегодняшний день поднялся уже на девятую строчку. За последние четыре месяца его состояние выросло с $24,6 млрд до $69,1 млрд.

Тройка лидеров рейтинга за время пандемии нового коронавируса не изменилась. Первое место в списке Forbes сохраняет глава Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $181,2 млрд, на втором месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $111,2, на третьем — владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, чьё состояние составляет $111,1 млрд.