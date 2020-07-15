Вашингтон, 15 июля, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Поклонники серии игр Super Mario, возможно, нашли в Twitter аккаунт, посвящённый 35-летию франшизы и связанный с компанией Nintendo. Об этом 16 июля сообщил портал Comicbook.

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Само название аккаунта — @supermario35th — намекает, что он как-то связан с предстоящим празднованием. В настоящее время у учётной записи нет подписчиков, она сама не отслеживает других пользователей соцсети и имеет закрытые твиты.

Однако на основании части электронного адреса, который могут видеть пользователи, фанаты сделали вывод, что аккаунт cвязан с Nintendo. Поклонники франшизы предположили, что компания вскоре может анонсировать на этой странице ремейки классических игр.

Релиз самой первой игры серии — Super Mario Bros. состоялся 13 сентября 1985 года. Её создавали геймдизайнеры Сигэру Миямото, Кодзи Кондо, Сатору Ивата и другие. Последней игрой серии стала Super Mario Maker 2, она вышла 28 июня 2019 года.