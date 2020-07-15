Москва, 15 июля, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Цитата из м/ф Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный судья

«Предлагаю организовать хэштег судите «Спартак» как «Зенит». И мы будем чемпионами», — сказал Федун журналистам после встречи «красно-белых» с «Ахматом» (3:0).

Отметим, после того, как «Зенит» стал чемпионом России по футболу, в сети появилось видео из раздевалки команды, на котором был запечатлён эпизод с участием футболистов Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, имитировавших половой акт.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в свою очередь заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». «Спартак» в связи с этим обратился в комитет по этике РФС.

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