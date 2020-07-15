Минск, 15 июля, 2020, 23:21 — ИА Регнум. В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную Центральной избирательной комиссии республики, чтобы подать обращение с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Vk.com/mvdgovby Белорусский ОМОН

Сторонники Бабарико и Цепкало, которых ЦИК не регистрирует в качестве кандидатов в президенты Белоруссии, решили подать обращения с требованием зарегистрировать этих политиков. Перед приемной белорусского Центризбиркома выросла гигантская очередь.

Белорусский ЦИК объявил о продлении рабочего дня на 50 минут — до 18:50 по местному времени (совпадает с московским).

Ближе к 18:50 правоохранители стали объявлять о том, что время работы ЦИК заканчивается, собравшимся пора расходиться, а обращение можно подать в электронном виде. Но люди не расходились — очередь лишь удлинялась.

Тогда сотрудники милиции начали точечные задержания граждан, стоящих в очередях. Задержанных отправляли в автозаки. Далее ОМОН начал разделять граждан на группы и оттеснять на соседние улицы.

Стоит отметить, что в самом ЦИК Белоруссии заявили, что эти массовые обращения никакой юридической перспективы не имеют.