Киев, 15 июля, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на должность главы Нацбанка председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко. Соответствующий проект постановления украинский лидер внес в Верховную раду.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

«Проект постановления о назначении Шевченко К. Е. на должность председателя Национального банка Украины… 15 июля 2020 года передан на рассмотрение руководству», — говорится на сайте парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, Рада уволила с поста главы Нацбанка Якова Смолия 3 июля. 17 июля Рада должна уйти на летние каникулы, и ранее многие политики и эксперты заявляли, что будет опасно для экономики, если Нацбанк останется без руководителя до сентября.

Восьмого июля сотрудники Нацбанка в обращении заявили о продолжении политического давления со стороны определенных народных депутатов после отставки Смолия.

Согласно заявлению, отдельные депутаты Рады угрожают им созданием временных следственных комиссий и проведением поверок. Никаких конкретных фамилий при этом названо не было.

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