Тула, 15 июля, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Культурно-туристический кластер сформирован вокруг Тульского кремля к его 500-летию. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совещании по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Совещание состоялось 15 июля в правительстве РФ под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Как сообщил губернатор Тульской области, в регионе к юбилею готовятся с 2017 года, подготовка идёт по трём основным направлениям, которые определены Указом президента: культурно-массовые и просветительские мероприятия, реставрационные работы на объектах культурного наследия и ремонт учреждений культуры. В течение трёх лет в регионе реализовано уже более 130 мероприятий.

«Президент России Владимир Владимирович Путин говорил о необходимости создания именно крупных культурных кластеров в регионах. Мы сформировали настоящий культурно-туристический кластер вокруг Тульского кремля. На его площадке разные учреждения культуры будут работать в рамках единой современной туристической инфраструктуры. Конечно, ключевым объектом преобразований для нас стал сам кремль. Мы поставили задачу не только привести его в порядок, но и вдохнуть в него новую жизнь, привлечь сюда молодёжь», — отметил Алексей Дюмин.

В Тульском кремле заработали новые музейные пространства — музей археологии и музеи башен кремля, также на основе сохранившихся историко-архивных данных воссоздаются осадные дворы 16−17 веков: такого нет ни в одном другом кремле России. В 2019 году совместно с Институтом археологии Российской академии наук проводились раскопки, завершается создание археологического окна. Оно заработает в сентябре и которое откроет уникальные находки архитектуры, антропологии, предметы быта 16−17 веков.

Флагманом культурного-туристического кластера Алексей Дюмин назвал Музейный квартал, который объединяет четыре крупных федеральных музея: «Ясная Поляна», «Куликово поле», Поленово, Государственный исторический музей, а также региональные и частные музейные площадки.

Также, напомнил глава региона, проведена ревитализация исторического центра Тулы: в 2018 году открылась Казанская набережная, прилегающая к кремлю, которая стала любимым местом отдыха туляков и гостей региона, проведения фестивалей и праздников, развития объектов туристической инфраструктуры.

В рамках подготовки к юбилею в малых городах региона возрождены порядка 20 исторических зданий, которые станут музеями. Преображаются центральные улицы Одоева, Дубны, Богородицка, Белёва, Крапивны, Венёва, Чекалина, Епифани, реализуются комплексные проекты благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Эта работа не ограничивается реставрацией зданий — у каждого из них есть своя концепция дальнейшего использования. Для создания музеев или объектов туристической инфраструктуры в этих зданиях используются региональные и внебюджетные средства», — отметил Алексей Дюмин.

Таким примером стала усадьба промышленников Мосоловых в Дубне, которая недавно открылась после комплексного восстановления. Там расселили жителей, благоустроили парк и набережную, очистили пруд, отремонтировали три вспомогательных усадебных здания. После реставрации главного дома в рамках программы 500-летия создали там современные музейные экспозиции, а привлечённые инвесторы открыли на территории ресторан и гостиницу. Всего в проект вложено — 165 млн рублей, из них 110 млн рублей — региональные и привлечённые средства. Такой комплексный подход при реализации проектов в регионе будет применяться и впредь.

Алексей Дюмин поблагодарил Правительство и Министерство культуры России за поддержку и пригласил всех присутствующих на празднование 500-летия Тульского кремля 26 сентября.