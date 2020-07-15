Минск, 15 июля, 2020, 22:18 — ИА Регнум. «ЕС ожидает от Белоруссии уважения прав граждан Белоруссии на свободу выражения и мирных собраний в течение недель, предшествующих выборам», — сказано в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором оцениваются перспективы отношений ЕС с постсоветской республикой.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

В документе отмечено, что 14 июля Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила о регистрации кандидатами в президенты пяти граждан. Участвовать в выборном процессе смогут Сергей Черечень, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко и Светлана Тихановская.

«Однако Виктору Бабарико было отказано в регистрации на том основании, что в его декларации о доходах и имуществе якобы были обнаружены несоответствия, а Валерию Цапкало было отказано в регистрации из-за якобы недостаточного количества действительных подписей и непредоставление информации о владении акциями «Приорбанка» в декларация о доходах и имуществе его жены», — отмечено в заявлении Боррреля, опубликованном 14 июля на сайте представительства ЕС в Белоруссии.

В документе отмечено, что Бабарико и Цепкало собрали более 100 тыс подписей в соответствии с национальным законодательством. Там также обращено внимание, что БДИПЧ ОБСЕ в 2010 и 2015 годах констатировала «отсутствие прозрачности в процессе проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты», что «подрывает доверие к процессу регистрации».

«Более того, правовые положения о регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для выдвижения кандидатов, что противоречит обязательствам Белоруссии как государству-участнику ОБСЕ и другим международным стандартам», — отметил Боррель.

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«Европейский союз сожалеет о том, что рекомендации БДИПЧ ОБСЕ о введении существенных процедурных и правовых гарантий, которые повышали бы инклюзивность, достоверность и прозрачность на всех этапах избирательного процесса, в частности о введении четких и разумных критериев и механизмов для регистрации кандидатов и проверки подписей, не были реализованы, — сообщил Боррель. — ЕС ожидает от Белоруссии немедленного направления официального приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за предстоящими президентскими выборами».

В заявлении также сказано, что кажущееся произвольным отстранение кандидатов ограничивает возможность народа Белоруссии выражать свою волю «и уже подрывает общую достоверность и демократичность выборов».

Боррель прямо заявил: «Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечитьзначимое и конкурентное политическое состязание».

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