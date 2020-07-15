Вашингтон, 15 июля, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Предстоящие президентские выборы в США окажутся мишенью для агрессии со стороны многих стран, заявил 15 июля американский госсекретарь Майк Помпео, пишет The Hill.

Флаг США

Отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне вмешательства в выборы со стороны России, Помпео ответил следующим образом:

«Уверен, что многие страны сделают всё, чтобы повлиять на наши выборы».

Глава американской дипломатии уверил, что власти будут противодействовать таким вмешательствам из-за рубежа. Он отметил, что уже была проделана «хорошая работа» в ходе промежуточных выборов 2018 г., и что так должно быть и на этот раз.

Среди возможных «агрессоров» Помпео назвал Китай, Иран, Россию и Северную Корею.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 г.

Основными кандидатами являются действующий президент Дональд Трамп (Республиканская партия) и бывший вице-президент страны Джо Байден (Демократическая партия).