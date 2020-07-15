Москва, 15 июля, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду, 15 июля, провёл многочасовой разведывательный полёт у южных границ России.

U.S. Air Force Беспилотник

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, аппарат проследовал вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края, после чего вошёл в воздушное пространство Грузии, где также проводил наблюдение в районе российских границ.

На обратном пути беспилотник вновь пролетел вдоль побережья Краснодарского края и Крыма, а также провёл наблюдение в районе границы России с Донбассом.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю у границ России было замечено 30 иностранных самолётов-разведчиков и два беспилотника иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку.