Даллас, США, 15 июля, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Бывший защитник «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился впечатлениями от игры 21-летнего разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича, назвав игрока самым талантливым игроком в лиге на сегодняшний день.

Cristina Ruiz Unnika Лука Дончич

«Я жду от Дончича чего-то особенного. Мы говорим о парне, который совершил один из самых больших скачков за последнее время — от лучшего новичка сезона до игрока уровня MVP.

Он выиграл все возможные европейские чемпионаты, завоевал все возможные европейские звания MVP. Очевидно, что это особенный игрок. Это талантливый игрок. На мой взгляд, это самый талантливый игрок в НБА на сегодняшний день. Его возможности безграничны», — рассказал 42-летний Пирс в передаче The Jump на официальном канале ESPN в ютубе.

В нынешнем сезоне Дончич провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 28,7 очка, 9,3 подбора и 8,7 передачи за матч.