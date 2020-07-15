Вашингтон, 15 июля, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Политика России в Сирии вредит интересам простых сирийцев, заявил 15 июля американский госсекретарь Майк Помпео в интервью The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

При этом глава Госдепа сослался на сотрудничество России с Ираном, утверждая, что Москва и Тегеран «работают вместе в Сирии против интересов её жителей».

Что касается Соединённых Штатов, то они, напротив, прилагают массу усилий для помощи сирийцам, заявил глава американской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп ранее заявлял, что Россия и Китай преследуют свои цели в странах Африки, стараясь исключительно извлечь выгоду — в отличие от США, которые «просто помогают».