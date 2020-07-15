Варшава, 15 июля, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда рассказал о своем разговоре с российскими телефонными хулиганами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (более известны как Вован и Лексус соответственно).

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Напомним, что Вован и Лексус выложили на своем YouTube-канале аудиозапись их разговора с переизбранным президентом Польши Анджеем Дудой. Пранкеры позвонили Дуде от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и поздравили Дуду с переизбранием на второй президентский срок.

Далее в разговоре телефонные хулиганы затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что с «господином Путиным» у них вышла дискуссия об истории, «он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». Дуда подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но потом якобы оккупировала Польшу.

В ответ «генеральный секретарь» напомнил президенту Польши о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины.

«Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией», — ответил Дуда.

Тогда «генсек» предложил польскому президенту забрать назад Львов и другие города. Дуда немного опешил и несколько раз переспрашивал, что именно имеется в виду. Затем Дуда возмущенно воскликнул:

«Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет», — восклицал Дуда.

Затем он еще несколько раз повторял: «Нет, нет, нет».

Теперь же Дуда заявляет, что во время разговора с российскими пранкерами, выдававшими себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, он якобы заподозрил что-то неладное.

«Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», — написал Дуда на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Запись президент Польши сопроводил смайлом «катаюсь по полу от смеха», хохочущим лицом со слезами.