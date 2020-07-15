Шадринск, Курганская область, 15 июля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Число отравившихся шаурмой в курганском городе Шадринске выросло до 53 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, о массовом отравлении шаурмой, купленной в одном из павильонов, сообщил 14 июля глава города Виктор Ермишкин. На тот момент было известно о 34 заболевших, в том числе о четверых детях до 18 лет.

На данный момент проверкой павильона, соблюдения в нём санитарных норм и правил, продавцов, документации владельца занимаются прокуратура, Роспотребнадзор и СУ СКР по Курганской области.