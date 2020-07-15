Милан, Италия, 15 июля, 2020, 19:47 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может покинуть состав «нерадзурри» в ближайшее трансферное окно. Руководство «Интера» намерено выручить за футболиста 60 миллионов евро.

Дмитрий Голубович Кристиан Андерсен

В текущем сезоне Эриксен принял участие в 11-ти матчах итальянской Серии А, в которых отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами.