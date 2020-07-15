Санкт-Петербург, 15 июля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Известный историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ и своей сожительницы Анастасии Ещенко, озвучил новую версию произошедшего. Соответствующее заявление он сделал в ходе очередного судебного заседания сегодня, 15 июля.

Убийство

Напомним, что бывший доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в том, что в начале ноября 2019 года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. Задержан Соколов был практически с поличным. Он сразу во всем сознался и объяснил преступление личными мотивами: Соколова с Ещенко связывали романтические отношения.

В период следствия и на первых судебных заседаниях он придерживался этой версии. Так, историк заявил, что Ещенко высказывала в его адрес оскорбления, говорила гадкие вещи про его детей. Была даже обнародована переписка Соколова с Ещенко.

Однако сегодня на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Соколов заявил, что причина в травле. Якобы на него оказывалось психотравмируещее воздействие со стороны одного из его оппонентов.

«Психотравмирующее воздействие от его клеветы положило причину всех этих страшных событий», — сказал Соколов.

Он также рассказал, что в его парадной расписывали стены, один раз почта Анастасии Ещенко была взломана. Некие люди якобы специально сломали ему жизнь.