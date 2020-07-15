Москва, 15 июля, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Во время пандемии россияне столкнулись с тем, что работодатели начали сокращать заработные платы. Как рассказал ИА REGNUM бизнес-психолог Игорь Капустин, не только в период COVID-19, а регулярно встают перед наёмными сотрудниками вопросы, как защититься и что делать, если начальник необоснованно снижает заработную плату, в то время как дела у компании идут хорошо.

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Проблема с работодателями по снижению заработной платы на фоне любого кризиса появилась не вчера, как и решения для неё. На любом предприятии, не важно, коммерческая это организация или нет, деятельность регулируется законодательно и не должна нарушать права работников. При этом каждое предприятие существует, пока это кому-то выгодно и во многом зависит от размера «жадности» выгодополучателей.

«К выгодополучателям однозначно относятся все сотрудники организации. Однако, стоит учитывать тот факт, что каждый собственник никогда не будет платить столько, сколько хочет сотрудник, он всегда будет платить ему столько, чтобы он не ушёл. Надо оговориться, что это правило не работает, если компания находится на старте или вы очень ценный специалист, которого перекупают из другой компании», — говорит Игорь Капустин.

Руководство каждой организации балансирует в поисках увеличения прибыли за счёт снижения расходов и увеличения доходов. Одной из самых больших частей расходов всегда был ФОТ (фонд оплаты труда).

«Часто, когда идёт рост доходов, одновременно растёт и ФОТ. Поэтому самое «лучшее», что могут придумать руководители, чтобы увеличить прибыль, это сократить этот самый ФОТ. Однако они понимают, что для этого должна быть веская причина. В этом году ею стала пандемия коронавируса, которая также способствует «продать идею», что сейчас рынок покупателя и рынок труда наполнен специалистами с хорошими резюме. На первый взгляд, они кажутся очень правдоподобными. Но если вы как сотрудник услышите это «объяснение» в качестве обоснования для снижения вашей заработной платы, нужно ни в коем случае не поддаваться эмоциям, так как именно на это и рассчитывает руководство», — отмечает специалист.

Первым делом задайте следующие вопросы в спокойной манере, тактично и холодно, глядя в глаза визави:

«Безусловно я слышал о ситуации с пандемией, коронавирусом и сочувствую тем, кто от этого пострадал. Уточните, пожалуйста, каким образом это связано с условиями нашего договора о сотрудничестве?»

Что бы ни ответил оппонент, продолжайте в той же манере: «Я прекрасно понимаю, однако не вижу логической взаимосвязи оплаты моего труда согласно договору и мировыми проблемами. Кстати, у меня несколько иная информация о состоянии дел в нашей компании, доходы не упали, а даже выросли. Уточните, где моя премия?»

Если начальник продолжит настаивать «продавать идею» снижения заработной платы, задайте вопрос: «Согласно КЗОТ организация обязана предупредить и согласовать со мной письменно с обоснованием о существенном изменении моей заработной платы не менее чем за два месяца, я, безусловно, с этими изменениями не согласен, однако с вашей стороны прошу выполнить данную процедуру. У меня, в свою очередь, будет время подумать, что дальше делать. Хорошие специалисты всегда востребованы на рынке. И, кстати, вы, надеюсь, учтёте размер моего выходного пособия в случае, если мы не договоримся?

Ничего не подписывайте, если вам предложат это сделать сразу (всё, что подписано добровольно, уже будет трудно опровергнуть).

В крайнем случае: Если начнутся угрозы увольнения и сокращения, смотрите пункт 3 выше, можно добавить фраз про трудовую инспекцию и разбирательством в суде. Налететь на штраф организации не очень приятно для её бюджета. А если начальник вдруг скажет, что он и организация этого не боятся, то спросите:

«Я не очень понимаю, вы не боитесь разбирательств в суде и штрафов, при этом боретесь за снижение издержек. Это значит, что в организации всё хорошо или ваше руководство не в курсе, сколько стоит разбирательства и репутационные риски?»

Но, я очень надеюсь, что до пунктов 4 и 5 у вас не дойдёт.

Спокойно попрощайтесь и сообщите, что ждёте письменного уведомления с приказом по компании о изменении мотивации.

Помните, чтобы ваши интересы учитывали и соблюдали, будьте готовы как самураи «умереть до битвы», то есть сменить работу в вашем случае.

Ваша мотивационная часть должна рассчитываться от реальных трудозатрат и быть привязана к показателям. Меньше результат — меньше оплата, больше результат — больше оплата.

Желаю вам адекватных начальников, хороших клиентов и процветания.

Сейчас всё больше бизнесменов стали обращаться к психологам, и это хороший знак. Поскольку ситуация на рынке меняется, и старые методы уже в большинстве своём не работают. Между организацией бизнеса, экономикой и отчётами надо сохранять уверенность и здравомыслие, адекватно реагировать и влиять на людей, ситуации. Если этого нет — то и бизнеса скоро не станет. Хроническая нехватка времени, усталость, непорядки в личной жизни — всё это следствия перегрузок. С этими проблемами часто владельцы бизнесов и обращаются к психологу.