Тамбов, 15 июля, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 15 июля, прогулялся с жителями Заворонежского сельсовета Мичуринского района по благоустроенному в 2019 году скверу и обсудил продолжение работ по преображению территории, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru С местными жителями и чиновниками по скверу прогулялся губернатор Александр Никитин

Заворонежский сельсовет — один из самых больших в Тамбовской области: здесь проживают около 11 тыс. человек. В его состав входят восемь населенных пунктов с центром в селе Заворонежское. И оно активно преображается. В 2019 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» (федеральной программы «Формирование комфортной городской среды») в центре Заворонежского появился уютный сквер, на эти цели было направлено 618,5 тыс. рублей. В 2020-м средства нацпроекта направят на оборудование открытой сцены.

С местными жителями по этому скверу прогулялся губернатор Александр Никитин.

«Проект получился сложный. На этом месте был пустырь, местность — болотистая. Но мы учли все особенности, расположение сетей, и вышел замечательный сквер. Он так полюбился местным жителям, что по вечерам здесь даже лавочек для всех желающих не хватает», — говорит глава Заворонежского сельсовета Сергей Поветьев.

Дорожки нового сквера выложены тротуарной плиткой. Его украсили клумбами, установлены урны и лавочки, оборудовано освещение.

Обустройство этой территории продолжится и дальше. В 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» здесь будет установлена открытая сцена. Стоимость работ составит около 700 тысяч рублей. Они начнутся в конце июля.

Губернатор отметил, что для формирования законченного облика сквера нужно отремонтировать фасад находящегося рядом здания сельсовета и установить перед сквером какой-нибудь арт-объект.

«Что это будет, пусть решат жители. Ведь в благоустройстве территорий мы в первую очередь опираемся на их мнение», — подчеркнул Александр Никитин.

В программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год в Тамбовской области включено благоустройство 176 дворов и 113 общественных пространств. Объём финансирования составит 284,9 млн рублей. Из них около 279 млн рублей — средства федерального бюджета. Почти 6 млн рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты.