Жители костромской глубинки встали на защиту леса
Кострома, 15 июля, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Жители костромской глубинки возмущены уничтожением лесопарка, расположенного в городе Кологриве Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила журналистка «Российской газеты» Анна Скудаева.
В 2019 году над районным центром пронёсся ураган. Сильный ветер снёс крыши нескольких домов, перевернул лёгкие строения — беседки и гаражи в Кологриве. Кроме этого, стихия повалила десяток деревьев в лесопарке, расположенном в городской черте.
К ликвидации поваленных сосен местная администрация приступила только в июне 2020 года. Вместо того чтобы очистить парк, чиновники распорядились пригнать тяжёлую технику и вырубить около 1/5 части лесопарка. Утилизировать остатки было решено прямо на месте вырубки.
Сосновый лесопарк появился в Кологриве в 1950-х годах. Его своими руками высаживали предки местных жителей. Со временем из этих саженцев вырос лес, куда за ягодами и грибами ходили горожане. Сейчас проверку по вопросу нарушений при вырубке деревьев в Кологриве проводит местная прокуратура, её результаты ещё неизвестны.