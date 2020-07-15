Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» превратят в музей
Чебоксары, 15 июля, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В столицу Чувашии сегодня, 15 июля, прибыл пограничный сторожевой корабль «Чебоксары», который служил в составе пограничных частей России с 1988 году и списан в 2015 году. Его сделают музеем морской славы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На берегу в Чебоксарах корабль встречали врио главы Чувашии Олег Николаев, Герои России Владимир Проничев и Николай Гаврилов. Руководитель республики обратил внимание на то, что сторожевик прибыл в республику в год 75-летия Победы и 100-летия Чувашской автономной области.
На корабле будут обустроены каюта капитана со смотровым окном в капитанскую рубку, зал виртуальной реальности. Отдельную экспозицию посвятят земляку, академику-кораблестроителю Алексею Крылову.
Мэр Чебоксар Алексей Ладыков напомнил, что возможность для транспортировки корабля, который передан в муниципальную собственность в 2017 году, появилась лишь в этом году благодаря поддержке руководителя региона:
Напомним, в 2020 году Чебоксары получили 1 млрд рублей в виде бюджетного кредита из республиканской казны, что позволило сэкономить на обслуживании муниципального долга около 60 млн рублей. Часть средств (24 млн рублей) направили на транспортировку корабля.
Как сообщало ИА REGNUM, отметим, что сторожевой корабль «Чебоксары» был построен в 1988 году на Ярославском судостроительном заводе с заводским номером 519. Его длина составляет 57,6 метров, автономность плавания — до 10 суток, экипаж — 36 человек. Корабль служил в составе пограничных частей России в Вентспилсе в Латвии, а затем в калининградском Балтийске.