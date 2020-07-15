Сорок процентов жилых домов в Костромской области деревянные
Кострома, 15 июля, 2020, 18:50 — ИА Регнум. 3% жилищного фонда Костромской области приходится на дома, построенные до 1920 года. Об этом со ссылкой на данные, предоставленные Костромастатом, сообщает ИА REGNUM.
По данным статистики, на конец 2019 года большая часть жилья в регионе (46%) возведена в 1971—1995 годах, а за последние 25 лет построено 20% жилищного фонда.
По сравнению с 2018 годом общая площадь жилья в Костромской области в 2019 году увеличилась на 1% и составила 18 млн кв. метров. При этом 69% жилья находится в городах, 58% городского фонда сосредоточено в областном центре — Костроме, остальные 31% домов расположены в сельской местности. 40% жилищ изготовлено из дерева, 36% жилого фонда составляют кирпичные дома и ещё 18% — панельные.
Отметим, что всеми благами цивилизации — водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или электроплитами — оборудовано 47% регионального жилья.