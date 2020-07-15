Киев, 15 июля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады от фракции «Евросолидарность», экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев направил обращение в офис президента и требует объяснить ряд высказываний Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом сам Арьев сообщил сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутата заинтересовало заявление президента Владимира Зеленского о том, что война в Донбассе будет продолжаться, пока «с другой стороны» линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации.

Арьев заявляет, что «все эти танцы с бубнами» вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать.

«Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить, что такое «та сторона», и ответить на другие вопросы моего обращения», — возмущается депутат.

Реакции от офиса Зеленского на это обращение пока не последовало.