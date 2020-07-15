Вашингтон, 15 июля, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Позиция американского руководства в том, что отношения с Россией нужно улучшать, сообщил 15 июля журналистам Кристофер Робинсон, заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Американский дипломат напомнил слова своего президента Дональда Трампа о том, что «улучшение отношений с Россией отвечало бы интересам» США. Но Москва должна, по словам Робинсона, соблюсти ряд условий.

В частности, «России необходимо прекратить свою агрессию», например на Украине, заявляет замглавы Госдепа.

Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы Москва остановила «вмешательство» во внутренние дела Штатов, а также в дела «союзников и друзей» Соединённых Штатов.

Напомним, Трамп не раз заявлял, что хотел бы «поладить с Россией». Однако в США самого Трампа продолжают обвинять в «связях» в Москвой.