Москва, 15 июля, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выступили за дипломатические урегулирование конфликта в Ливии. Совместную позицию они сформулировали в ходе телефонного разговора сегодня, 15 июля.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

В ходе разговора Путин и Меркель обменялись оценками обстановки в Ливии. Лидеры России и Германии выразили общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Напомним, что Ливию с 2011 года раздирает гражданская война. Сейчас страна условно поделена на два лагеря — Ливийская национальная армия (ЛНА) и правительство национального согласия (ПНС). За обеими группировками стоят иностранные государства, поэтому ни одна из них не может окончательно победить.