Санкт-Петербург, 15 июля, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В России необходимо создать единый федеральный перечень многодетных семей для осуществления более эффективной поддержки. Такое мнение высказала председатель Ассоциации адвокатов России «За права человека», адвокат Мария Архипова на пресс-конференции 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Семья

Она отметила, что в России на данный момент 1 566 000 многодетных семей. В общей массе это порядка 42 млн граждан. «Несмотря на то, что у нас в стране заявлена необходимость поддержки семейных ценностей, поддержки семьи, особенно поддержки многодетных семей, к сожалению, на сегодняшний день по статистике 52,2% многодетных семей являются бедными семьями, то есть они проживают за чертой бедности», — прокомментировала ситуацию Архипова.

По мнению адвоката, единый перечень позволит государству проводить мониторинг многодетных семей, а системный подход будет более эффективным, так как позволит правительству понимать, какое число многодетных семей в целом по России, сколько денежных средств необходимо выделить на их поддержку, кто обеспечен жильем, а кто еще нет.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что многодетные семьи по каким-то причинам не получают жилье», — рассказала Архипова. Она также отметила, что у семей из разных регионов уходит разное время на получение субсидии, и этот срок может достигать 5−10 лет.

Но бывают и семьи, которые получают жилье в течение нескольких месяцев. «Я бы выделила Белгородскую область — это один из лидеров по предоставлению жилья многодетным семьям. В сибирских и дальневосточных регионах с этим серьезные проблемы. Москва обеспечивает жильем. Регион на регион не приходится. Данную проблему нужно корректировать на федеральном уровне», — считает эксперт.

Еще одной проблемой, по мнению Архиповой, является отношение россиян к многодетным семьям. В российском обществе распространены стереотипы о том, что многодетные семьи — это всегда неблагополучные семьи, где родители пьют, а дети не получают должного образования. «Здесь должна быть определенная государственная политика, чтобы изменить отношение самого общества к многодетным семьям. Да, безусловно, есть проблемы с их обеспечением. Но часто это здоровые семьи», — добавила эксперт.