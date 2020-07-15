Нарьян-Мар, 16 июля, 2020, 00:29 — ИА Регнум. Российская Арктика показала в большинстве регионов низкие итоги голосования по поправкам к Конституции. В причинах, которые заставляли людей отдавать свои голоса против поправок, есть и нечто общее для арктических регионов, и специфические различия. Каковы общие причины и в чем особенности голосования, обсудил с автором ИА REGNUM Владимиром Станулевичем генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

Так, в Архангельске в принципе множество проблем, которые наслаивались друг на друга. Это и экономические трудности, и социальное недовольство, и непопулярный прежний губернатор, и лишь входящий в дела новый врио, и конфликт вокруг Шиеса. Похожая ситуация на Камчатке, где население бедно и разочаровано, непопулярный прежний губернатор и лишь входящий в дела новый. Якутия — исходно оппозиционный регион. НАО, где большинство проголосовало против поправок, судя по всему, связано с проектом объединения НАО с Архангельской областью.

«Субъектность НАО создает источник ренты для местной элиты, которая частично делится ею с населением, благо оно небольшое. Сохранение субъектности — это сохранение элитой существующих «полян», источников ренты. Ведь почему не происходит объединение РФ и Белоруссии? По той же причине — белорусская элита использует страну как источник монопольной ренты, ей есть что терять — в случае объединения монопольность исчезнет, придется делиться с Москвой. Население же НАО боится, что объединение с областью снизит их доходы, ибо теперь нефтяным изобилием придется делиться с миллионом архангелогородцев», — полагает Валерий Федоров.

Читайте полностью интервью в материале Владимира Станулевича «Валерий Фёдоров: Субъектность в НАО как бы «рента» местной элиты».